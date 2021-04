Atlantia: da Perez seconda lettera per Aspi

ROMA, 16 APR - Acs , il gruppo guidato da Florentino Perez, ha inviato una "seconda lettera" ad Atlantia, ribadendo il proprio interesse per Aspi ed in cui viene specificato che Acs punta ad "integrare" Aspi per costruire un player a livello globale e cerca un accordo sotto "una leadership italiana". Intanto il cda di Atlantia, riunitosi oggi, ha deliberato di convocare entro il 28 maggio 2021 l'assemblea degli azionisti della società, in sede ordinaria, in unica convocazione, per l'esame dell'offerta vincolante per l'acquisto dell'intera partecipazione dell'88% del capitale detenuta da Atlantia in Autostrade per l'Italia, presentata dal consorzio formato da Cdp, Blackstone e Macquarie. Il Consiglio ha anche deliberato di "riconvocarsi prima del 23 aprile" per esaminare i contenuti dell'offerta. (ANSA).