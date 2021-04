Def: Confindustria, bene la proroga della moratoria per le pmi

ROMA, 15 APR - "L'estensione della moratoria per le Pmi va esattamente nella direzione indicata da Confindustria ed è indispensabile che sia automatica. Bene anche la proroga delle garanzie", mentre "a livello europeo resta comunque essenziale un ripensamento complessivo delle regole per assicurare continuità alle moratorie per tutto il tempo che sarà necessario", dice il vicepresidente di Confindustria per il credito, la finanza e il fisco, Emanuele Orsini, in merito alla proroga della moratoria e delle misure di garanzia indicata nel Def. "E' necessario, inoltre - aggiunge -, consentire a tutte le imprese di allungare i tempi di restituzione dei finanziamenti garantiti dagli attuali 6 anni fino a 15 anni. L'impatto di questo intervento sugli investimenti sarebbe estremamente positivo, con un effetto sul Pil 2021 pari ad almeno lo 0,3%. Per questo serve trovare una soluzione in Europa". (ANSA).