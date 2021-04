Borsa: Milano cauta (+0,2%), sale senza strappi Creval

MILANO, 15 APR - Piazza Affari sale con cautela nella prima parte della seduta (+0,20%) in linea con le altre Borse europee. In testa all'indice principale svetta Inwit (+2,02%) con Amplifon (+1,39%) e Mediobanca (+0,88%) tallonate da Diasorin (+0,84%), sulla scia dell'acquisizione in Usa, e Unipol (+0,84%). Frenano il listino invece Tenaris (-1,32%), forte alla vigilia, Tim (-0,54%), Generali (-0,32%) e Saipem (-0,3%) mentre le quotazioni del petrolio sono al palo. Fuori dal paniere principale Creval si muove senza strappi verso il nuovo prezzo dell'opa di Credit Agricole (+0,89% a 12,45 euro) e contagia la Popolare di Sondrio (+1,08% a 2,99 euro) destinata a diventare una possibile preda se il Consiglio di Stato sancirà l'obbligo di trasformarsi in Spa entro la fine dell'anno. (ANSA).