Borsa: Asia cauta, Tokyo chiude in parità

MILANO, 15 APR - Le Borse in Asia si muovono con cautela, l'indice della regione in leggero rialzo (Msci Asia +0,26%) con Tokyo che chiude in parità (+0,07%) e Hong Kong in leggero ribasso (-0,6%). E' mancata la spinta di Wall Street, disorientata e con gli indici in altalena inseguendo il debutto di Coinbase che nel corso della sua prima seduta ha affrontato oscillazioni di oltre il 20% chiudendo sotto il prezzo di apertura. Le azioni sono scese a Hong Kong e in Cina (-0,8%), spiegano gli analisti, guardando alle mosse della banca centrale cinese che sta cercando di contenere l'aumento della leva finanziaria. In generale il valore del mercato è a livelli record dopo la stagione delle trimestrali, le aspettative di un forte rimbalzo dei profitti hanno sostenuto gli indici, e potrebbe essere arrivato il momento delle prese di profitto. "Con la ripresa dell'economia e le pressioni inflazionistiche, i settori ciclici andranno particolarmente bene, in particolare i titoli relativi a infrastrutture, modernizzazione della rete elettrica, energia pulita e stoccaggio" commenta un gestore "ma quando ottieni rendimenti così alti, la volatilità è la norma." (ANSA).