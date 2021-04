Petrolio: Wto in lieve discesa a 63,1 dollari al barile

ROMA, 15 APR - Nessuno scossone notturno per i prezzi del petrolio. Il Wti americano con consegna a maggio segna 63,10 dollari al barile, in calo frazionale dello 0,08%, mentre il Brent europeo con consegna a giugno è a 66,61 dollari, in lieve rialzo dello 0,05%. (ANSA).