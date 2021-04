Borsa: Europa migliora, ma a più velocità, su i petroliferi

MILANO, 14 APR - Migliorano, pur restando a più velocità, le principali Borse europee, mentre i Paesi e le autorità competenti continuano ad aggiornare le modalità di somministrazione e le politiche sui vaccini contro il Covid 19, in un pomeriggio in cui il Fmi ha parlato di punto di svolta per l'Europa per la ripresa cosiddetta a "V" e dal presidente Usa, Joe Biden, arrivano parole su uno stop per le truppe in Afghanistan. Aumentano i guadagni Madrid (+0,7%) e Londra (+0,6%), è in rialzo Parigi (+0,4%), in rosso Francoforte (-0,1%) e Milano (-0,2%), con lo spread salito a 104 punti. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, si prende lo 0,2%, trainato dall'energia. Brillano i petroliferi, cominciando da Galp (+3,6%) e Repsol (+4,2%), col greggio in volata (wti +4,2%) a 62,7 dollari al barile, sulla scia del calo delle scorte in Usa e nonostante i timori per la pandemia non spenti. In ordine sparso le auto, con qualche perdita soprattutto per Bmw (-0,8%) e Stellantis (-0,6%) e qualche rialzo per Renault (+1,6%) e Volkswagen (+0,7%). Tra i semiconduttori i maggiori rialzi sono per Nordic Semiconductor (+2%) e Asml (+1,3%), con eccezioni come Soitec (-1%). Bene la maggioranza dei farmaceutici cominciando da AstraZeneca (+1,4%) e Vifor (+1,1%), mentre alcuni arretrano, come Ipsen (-1,7%). In netta forma il lusso, trainato dai risultati del giorno precedente del primo trimestre di Lvmh (+2,9%), che spinge tra gli altri Richemont (+3,2%) e Burberry (+2,6%), mentre patisce Adidas (-1,2%). In positivo quasi tutte le banche, soprattutto Ing (+2,2%), Fineco (+1,9%) e Abn Amro (+1,8%), con eccezioni come Unicredit (-1,2%). Male l'industria, col trasporto, ma non le compagnie aeree, dove spiccano easyJet (+6,3%) e Ica (+3,4%). Tra le utility, in perdita, hanno la peggio nell'elettricità Orsted (-2,3%), Electicite de France e Acciona (-1,9%). (ANSA).