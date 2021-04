Borsa: Milano riduce il calo (-0,1%), corrono i petroliferi

MILANO, 14 APR - Riduce le perdite a metà pomeriggio Piazza Affari (-0,1%), con i petroliferi che volano, sulla scia della corsa del greggio (wti +3,5%) a 62,3 dollari al barile, con l'euforia dopo il calo delle scorte Usa e nonostante i timori che restano per la pandemia da Covid 19. Vola Tenaris (+4,4%), guadagnano Eni (+1,9%) e Saipem (+1,5%). Nell'industria bene Prysmian (+1,6%), Leonardo (+0,9%) e Buzzi (+0,3%). In positivo Moncler (+1,3%) per il lusso, Tim (+1,2%) e Cnh (+1,2%). Non ci sono grandi miglioramenti per le banche, con in rosso Unicredit e Banco Bpm (-1%), Bper (-0,9%), mentre si è ripresa Intesa (+0,2%) e continuano a guadagnare Fineco (+1,9%) e Mps (+2,8%). Pesanti Enel (-1,7%) e Campari (-1,8%), con in rosso la quasi totalità delle utility, come Hera e Snam (-0,9%). Male Poste (-1,5%). Fuori dal listino principale prosegue in positivo Tod's (+2,5%), forte dall'annuncio dell'ingresso dell'influencer Chiara Ferragni nel Cda. Soffrono le auto, da Stellantis (-0,6%) a Ferrari (-0,5%). (ANSA).