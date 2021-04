Illy: Pogliani, pronti a cogliere segnali ripartenza

TRIESTE, 14 APR - "Non festeggeremo il 2020 da anno record come era stato per il 2018 e il 2019, ma siamo pronti a cogliere i segnali di ripartenza che stiamo vedendo. Rimango cautamente ottimista sul 2021 e sicuramente ottimista sul 2022 a meno che..." non ci siano imprevisti gravi. E' la previsione per l'andamento della illycaffè fatta dal suo amministratore delegato, Massimiliano Pogliani. Il bilancio 2020 chiuderà in utile grazie al rapido assestamento compiuto al manifestarsi del Coronavirus: "Con la digitalizzazione, il lavoro fatto su canali, siamo riusciti a mitigare l'impatto della pandemia che ha colpito una fetta importante del nostro business - ricapitola Pogliani - illy aveva il 60 per cento del proprio mercato fuori casa", vale a dire hotel, bar, ristoranti, uffici, retail, che è stato reindirizzato sul mercato domestico. "Pensiamo all' anno scorso e compariamolo con quest'anno: andiamo verso il periodo estivo, c'è un rallentamento dei contagi e in più avremo le vaccinazioni, a giugno e luglio ci sarà sempre meno diffusione del contagio. Si può dunque ragionevolmente sperare che ci sia ripartenza e non si torni più indietro", esamina Pogliani. "L'azienda è solida ed ha navigato nella tempesta Covid, non abbiamo smantellato, siamo pronti a cogliere tutte le opportunità". Presumibilmente, "ci sarà riequilibrio perché oggi l'80 per cento del consumo avviene in casa, prossimamente potendo uscire cambierà. Molti clienti nuovi acquisiti durante il Covid continueranno ad acquistare ma magari in misura minore. Tuttavia, il risultato complessivo finale sarà comunque positivo". (ANSA).