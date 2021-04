Energia: norvegese Otovo punta a 10% mercato Italia

MILANO, 14 APR - La startup norvegese Otovo arriva in Italia e punta a conquistare il mercato residenziale, raggiungendo una quota del 10% nel prossimo triennio e un fatturato di 100 milioni di euro entro il 2025. Secondo le loro stime "è tra i più attrattivi in Europa per lo sviluppo dell'energia solare, con un giro d'affari annuale previsto di 1,2 miliardi di euro entro il 2025" si legge in una nota. Secondo Fabio Stefanini, General Manager di Otovo Italia, "Otovo propone un modello di business dirompente per il settore fotovoltaico. Offre un marketplace digitale che permette d'individuare il miglior rapporto qualità/prezzo nell'installazione di pannelli solari residenziali. Crediamo che la tecnologia possa aiutare le persone a scegliere la propria offerta energetica su misura e contribuire a rendere la società sempre più sostenibile. L'Italia rappresenta un mercato ad alto potenziale, siamo quindi fiduciosi di conquistare un ruolo primario". (ANSA).