Borsa: Asia forte con ipotesi Spac di Geely, bene Hong Kong

MILANO, 14 APR - Giornata positiva per i mercati finanziari asiatici e dell'area del Pacifico, con Hong Kong sostenuta soprattutto dal titolo della casa automobilistica cinese Geely, che sale del 6% e che, secondo ipotesi di stampa, è pronta per una Spac che potrebbe quotarsi al Nasdaq, oltre a poter lanciare un'altra quotazione delle sue controllate europee di auto elettriche, aumentando fortemente la valutazione in Borsa. Tra i listini principali, Tokyo segna un rialzo dello 0,4%, con Hong Kong forte di un aumento dell'1,3% e il mercato cinese di Shenzhen una crescita dell'1,4%. Più cauta la Borsa di Shanghai (+0,6%), con Seul e Sidney che registrano aumenti rispettivamente dello 0,5% e dello 0,6%. Netto rialzo per Mumbai (+1,3% a seduta in corso), mentre in controtendenza si muove Bangkok, che scende dell'1,6%. Incerti i futures sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).