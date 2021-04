Generali: tratta in esclusiva in Malesia per 300 milioni

MILANO, 13 APR - Generali è pronta a rafforzarsi in Malesia e punta a diventare il secondo operatore del Paese, dove è già presente. Da quanto si apprende il Leone, che ha partecipato a un processo competitivo, ha avviato trattative in esclusiva per acquistare una società attiva del ramo danni per un valore di 300 milioni e l' operazione è in dirittura d'arrivo. Risulta invece fermo il dossier Russia dopo un'analisi durata mesi, condotta dal management e portata all'attenzione dei comitati. Dall'esame sono emerse diverse complessità e l'orientamento condiviso è quindi per ora di soprassedere. (ANSA).