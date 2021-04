Intesa: per il fondo di beneficenza 16 milioni nel 2021

MILANO, 13 APR - Nel 2021 saranno 16 milioni di euro le risorse che il Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo, in capo alla Presidenza, potrà erogare per offrire sostegno alle persone più fragili, finanziando i progetti realizzati da enti non profit impegnati a dare una risposta ai problemi del Paese causati dalla crisi sanitaria, economica e sociale. E' quanto emerge dalle Linee Guida del Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, il documento che ne indirizza l'attività nei prossimi due anni 2021-2022. Le linee guida sono state presentate nel corso di un evento online. Tre le tematiche prioritarie di intervento: il supporto psicologico a soggetti colpiti dalla pandemia, inserimento lavorativo e giovani. Confermati i requisiti, i tempi e le modalità di presentazione delle richieste di contributo, liberalità a fondo perduto che la Banca eroga a progetti particolarmente meritevoli. I progetti vengono individuati attraverso un processo di selezione che tiene conto del loro impatto sociale e del track record dell'ente. Oltre a queste priorità, il Fondo di Beneficenza continuerà a sostenere progetti inerenti altre tematiche sociali come il sostegno al contrasto della povertà educativa e della violenza intra familiare in tutte le sue possibili forme, la povertà sanitaria, le disabilità fisiche e intellettive e, a livello territoriale, lo sport dilettantistico inclusivo. (ANSA).