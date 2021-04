Borsa: Asia in ordine sparso dopo export Cina, Tokyo +0,72%

MILANO, 13 APR - Listini in ordine sparso in Asia e Pacifico dopo i dati sulle esportazioni cinesi, inferiori alle stime degli analisti. Tokyo ha guadagnato lo 0,72%, Shanghai ha ceduto lo 0,41% e Taiwan lo 0,21%. Bene Seul (+1,07%), poco mossa Sidney (+0,04%). Ancora aperte Hong Kong (+0,52%) e Mumbai (+0,18%). Contrastati i futures sia in Europa, dove solo Parigi e Francoforte sono previste in rialzo, sia negli Usa, con i contratti sul Dow Jones positivi e quelli sul Nasdaq in calo. In miglioramento il Pil del Regno Unito, attesa nella mattinata la fiducia Zew in Germania e nell'Ue, insieme alla produzione industriale italiana in febbraio. Dagli Usa sono attesi il report mensile dell'Opec, l'inflazione in marzo e il Red Book mensile sul commercio. Previsti gli interventi di 4 membri del Fomc della Fed mentre nella tarda serata saranno diffuse le scorte settimanali di greggio. Proprio quest'ultimo appare in rialzo (Wti +0,54% a 60,01 dollari al barile) a differenza dei metalli. Fanno eccezione il ferro (+2,83%) e l'acciaio (+2,12%), mentre l'oro lascia sul campo lo 0,88% a 1.725,34 dollari l'oncia. In progresso il dollaro sull'euro e sullo yen, ma non sulla sterlina. In rialzo sulla piazza di Tokyo i titoli dei grandi esportatori, da Yokohama (+4,06%) a Honda (+1,89%) e Subaru (+2,42%). Più cauta Toyota (+0,85%), Bene Panasonic (+1,24%) e Olympus (+2,28%), poco mossa Sony (+0,04%). (ANSA).