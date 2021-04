Borsa: l'Europa chiude in rosso

MILANO, 12 APR - Chiusura in rosso per le principali Borse europee, in linea con l'andamento di Wall Street. Le peggiori sono state Londra e Madrid (-0,39%) la prima a 6.889 punti e la seconda a 8.532 punti, seguite da Parigi e Francoforte (-0,13%) la prima a 6.161 punti e la seconda a 15.215 punti. (ANSA).