Borsa: Milano in cauto rialzo (+0,2%), bene auto e banche

MILANO, 12 APR - Prosegue in cauto rialzo (+0,2%) Piazza Affari verso la fine della seduta, meglio della altre principali Borse europee e del rosso di Wall Street, tra l'impegno nel contrastare la pandemia da Covid 19 e alcune tensioni internazionali, tra cui quella sul nucleare per l'Iran. In cima al listino principale a Milano resta Diasorin (+9,7%), il giorno dopo l'acquisizione dell'americana Luminex e con Intermonte che ha migliorato da neutral a buy la posizione del titolo. Bene Azimut (+2,7%) e sono positive le banche, a iniziare da Bper (+1,4%), Unicredit (+1,2%), Banco Bpm (+0,9%), Fineco (+0,8%) e Intesa (+0,4%), con lo spread salito a 103,2 punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,73%. Bene le auto, da Ferrari (+1,2%) a Stellantis (+1%), in linea col comparto in Europa. Positive le utility, in particolare Hera (+1,5%) e A2a (+1,3%). Bene Tim (+1,2%). Guadagni per Piaggio (+3,3%) fuori dal listino principale, con previsioni positive per il primo trimestre da un report di Intesa SanPaolo. Patisce, in linea col comparto, Stm (-2%) e lo stesso l'ndustria in generale, da Buzzi (-1,3%) a Prysmian (-0,6%). In ribasso Atlantia (-0,7%), con aperta la questione Autostrade. In calo i petroliferi, da Tenaris (-1%) a Emi (-0,3%) e piatta Saipem (-0,09%), pur col greggio in rialzo (wti +1,7%) a 60,3 dollari al barile. (ANSA).