Borsa: Milano guadagna (+0,4%) con le banche, corre Diasorin

MILANO, 12 APR - Prosegue in rialzo nel primo pomeriggio Piazza Affari (+0,4%), meglio delle altre Piazze europee, mentre sono negativi i future a Wall Street, in un quadro in cui la corsa ai vaccini contro il Covid 19 è dominante. A Milano prosegue la sua corsa Diasorin (+9,6%), all'indomani dell'acquisizione dell'americana Luminex Corporation. Tra i titoli migliori del listino principale Azimut (+2.9%), Hera e Pirelli (+1,5%). Bene le auto con Stellantis (+1,4%). Con lo spread sostanzialmente stabile, a 102,4 punti, e il rendimento del decennale italiano allo 0,71%, guadagnano le banche, a iniziare da Banco Bpm (+1,1%), Bper (+0,9%), Unicredit (+0,8%), Fineco (+0,8%) e Intesa (+0,4%). In rosso Atlantia (-1%), con aperta la partita Autostrade, male nel lusso Moncler (-0,9%), tra i semiconduttori Stm (-0,7%). Greggio in rialzo (wti +1,2%) a 60 dollari al barile, ma ci sono più velocità tra i petroliferi, con Tenaris in calo (-0,2%), Eni piatta (+0,06%) e Saipem in rialzo (+0,7%). (ANSA).