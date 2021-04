Borsa: Europa debole attende stagione trimestrali

MILANO, 12 APR - Borse europee all'insegna della cautela dopo un avvio contrastato. I listini del Vecchio continente si mostrano deboli in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali e dei dati sulla produzione industriale. Resta alta l'attenzione sull'andamento della campagna di vaccinazione con gli effetti sulla ripresa economica. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro prosegue poco mosso a 1,1885. L'indice d'area Stoxx 600 cede lo 0,3%. In calo Londra e Madrid (-0,7%), Parigi (-0,2%), piatta Francoforte (-0,08%). I listini sono appesantiti dal calo dell'energia (-0,8%), con il prezzo del petrolio che scende sotto i 60 dollari al barile. In rosso Bp (-0,9%), Total (-0,8%) e Shell (-0,7%). In calo anche le Tlc (-0,6%) dove sono deboli Orange (-1%) e Telefonica (-0,8%). Seduta all'insegna del segno meno anche per le banche (-0,8%) con Hsbc (-1,8%), Commerzbank (-1,4%), Banco Bilbao e Santander (-1,1%). In positivo le utility (+0,4%) con l'accordo a Parigi tra i due gruppi dell'energia Veolia (+7,8%) e Suez (+8%). (ANSA).