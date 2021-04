Fs: al via dal 16 aprile i primi treni Covid free

ROMA, 12 APR - Saranno in servizio dal 16 aprile i primi treni Covid free di Trenitalia (Gruppo Ferrovie dello Stato). Lo si legge in una nota. Si tratta di due Frecciarossa no-stop Roma-Milano (il primo che parte da Roma Termini alle 8.50 e il secondo da Milano Centrale alle 18:00) dove i passeggeri potranno salire solo se negativi al Covid-19. I treni viaggeranno comunque con una capienza del 50%, così come previsto dalle norme vigenti. Dopo la fase iniziale, l'iniziativa potrebbe essere estesa anche ad altre destinazioni. Chi vuole salire a bordo del treno Covid free deve presentarsi in stazione, a partire da 45 minuti prima della partenza, con il documento che attesta l'esito negativo del tampone, molecolare o antigienico, effettuato entro le 48 ore precedenti il viaggio. È possibile effettuare gratuitamente il tampone anche in stazione. I vaccinati devono esibire la certificazione di negatività o sottoporsi al tampone prima di partire. Nel caso il tampone risulti positivo - precisa la nota - è previsto il rimborso del biglietto al 100%, anche se il cliente lo ha acquistato con tariffe scontate. (ANSA).