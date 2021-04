Borsa: Asia chiude in calo con la Cina, vola Alibaba

MILANO, 12 APR - Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo un avvio in terreno positivo. Gli investitori attendono una serie di dati macroeconomici in arrivo dalla Cina e guardano alla campagna di vaccinazione Usa. Intanto il presidente della Fed, Jerome Powell, in una intervista, annuncia che la crescita economica nella seconda metà dell'anno sarà molto forte. In calo i future in vista dell'avvio dei listini europei. Chiude in negativo Tokyo (-0,77%), appesantita dai timori di un nuovo aumento dei contagi di coronavirus in Giappone. Lo yen è stabile a 109,50 sul dollaro, e a 130,20 sull'euro. In rosso anche Hong Kong e Shanghai (-0,9%), Shenzhen (-1,9%), Mumbai (-3,2%) mentre è in controtendenza Seul (+0,1%). Vola Alibaba (+7,6%), dopo la maxi multa dell'Antitrust inferiore rispetto alle aspettative. Sul versante macroeconomico in arrivo dal Regno Unito il Pil, la bilancia commerciale, la produzione industriale e quella manifatturiera. Dall'Italia attesa la produzione industriale e dalla Germania la fiducia degli investitori istituzionali. Dagli Stati Uniti prevista l'inflazione e le scorte di petrolio. (ANSA).