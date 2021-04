Borsa: Milano ( -0,5%) debole dopo Wall street, tiene Europa

MILANO, 09 APR - I principali mercati azionari del Vecchio continente viaggiano attorno alla parità dopo l'avvio di Wall street, con Milano (indice Ftse Mib -0,5%) e Madrid (-0,6%) di qualche frazione più pesanti. Queste due Borse guardano soprattutto alla tensione tornata piuttosto consistente sui titoli di Stato europei, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi a quota 103 punti base e il rendimento del titolo italiano allo 0,74%. In Piazza Affari comunque i cali maggiori sono accusati da titoli industriali o legati alle incertezze del prezzo del petrolio, con Saipem e Tim che cedono il 2,3%, Italgas e Pirelli entrambi in calo dell'1,7%. Tra le banche la più debole è Mediolanum che scende dell'1,5%, Mps si muove al momento in linea con il listino generale e il Credito valtellinese con l'Opa Agricole in corso sale di qualche frazione di punto a 12,2 euro. Positiva ma ora senza strappi Atlantia che cresce dello 0,7%, con Buzzi e Nexi in aumento di oltre un punto percentuale. Fuori dal listino principale sempre di corsa Tod's, in crescita del 12% dopo l'annuncio dell'ingresso dell''influencer' Chiara Ferragni nel Cda del gruppo. (ANSA).