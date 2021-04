Borsa:Europa apre cauta dopo produzione industriale Germania

MILANO, 09 APR - Le Borse europee aprono all'insegna della cautela dopo i dati sulla produzione industriale della Germania. Sotto i riflettori restano la campagna di vaccinazione contro il coronavirus e l'andamento dell'economia globale. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,1902 a Londra. In avvio di seduta piatte Londra (-0,02%), Francoforte (-0,03%) e Madrid (+0,02%), in lieve rialzo Parigi (+0,1%). (ANSA).