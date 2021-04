Borsa: Europa positiva nel finale, cede solo Milano (-0,6%)

MILANO, 08 APR - Borse europee positive nel finale, tranne che a Milano (Ftse Mib -0,6%) con i listini Usa a due velocità (Nasdaq +0,74%, Dow Jones -0,07%). Tiene Francoforte (+0,12%), fanno meglio Madrid (+0,34%), girata in positivo, Parigi (+0,49%) e Londra (+0,53%). Atteso in serata il discorso del presidente della Fed Jerome Powell, mentre si conferma in calo il greggio (Wti -0,85% a 59,27 dollari). Scivolano gli automobilistici Renault (-3,7%), Daimler (-1,95%) e Stellantis (-2,17%) insieme ai petroliferi Shell (-2,75%), Bp (-2,68%), Eni (-2,16%) e Total (-1,77%). Scivola Unicredit (-3,24%), dopo un incontro con gli analisti in vista della trimestrale. Giù anche Banco Bpm (-1,95%), Intesa (-1,54%) e Commerzbank (-1,67%), mentre girano al rialzo Bbva (+0,58%) e Credit Agricole (+0,53%) a differenza di Santander (-0,97%), che però dimezza il calo. Bene i produttori di microprocessori Asml (+1,54%), ed Asm (+1,22%), mentre gira in calo Stm (-0,15%). In luce Atlantia (+3,07%), dopo l'offerta da 10 miliardi di Acs (-0,54%) sulla quota in Aspi. Bene anche Saipem (+2,47%), spinta dalla raccomandazione 'outperform' di Mediobanca, che ne sottolinea l'impegno nella transizione energetica. (ANSA).