Tpl: Giovannini convoca Enti locali, tavolo permanente

ROMA, 08 APR - Verifica della situazione organizzativa del sistema di trasporto pubblico locale in relazione alla graduale riapertura delle attività scolastiche in presenza e analisi della gestione del servizio pubblico in sicurezza. Questi i temi oggetto di un incontro in video conferenza, che si terrà "con la massima urgenza", preannunciato oggi dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini ai presidenti della Conferenza dei presidenti delle Regioni, dell'Associazione dei Comuni e dell'Unione delle provincie. Nella lettera in cui preannuncia l'incontro, il ministro propone un "tavolo permanente". (ANSA).