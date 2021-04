Borsa: Milano piatta (-0,01%), spread stabile a 100 punti

MILANO, 08 APR - Piazza Affari a metà giornata si appiattisce con il Ftse Mib che segna un marginale -0,01% a 24.737 punti. Lo spread tra btp e bund è stabile a 100 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,67%. Ad incidere sul listino sono le vendite sui bancari con Unicredit che perde il 2,13%, Banco Bpm l',182%). Tra i big flessione anche per Tim (-1,86%), Unipol (-1,31%) e Leonardo (-1,14%). Fuori dal paniere principale Mps cede lo 0,6% all'indomani del deposito delle motivazioni della sentenza su Profumo e Viola. Di contro viaggia spedita Saipem (+3,94%) che ha peraltro siglato un memorandum con Siram Veolia sulla transizione energetica. Confermati anche gli acquisti su Moncler (+1,86%) mentre, nel settore, Armani valuta un partner. Bene poi Campari (+1,49%) con l'assemblea che ha approvato un dividendo in contanti di 0,055 euro per azione. (ANSA).