Giorgetti, valutiamo golden power per filiere ora escluse

ROMA, 08 APR - "Stiamo valutando la possibilità di estendere l'ambito di applicazione della golden power anche anche a filiere che allo stato ne sono esclude e rivestono un evidente rilievo nell'assetto economico nazionale". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in audizione alle commissioni riunite Attività produttive di Camera e Senato sulle linee programmatiche. Giorgetti ha sottolineato la necessità di un "cambio di approccio" nel nostro Paese che metta l'impresa "al centro". "Il nostro Paese ha bisogno di un cambiamento di approccio - ha detto - che collochi la figura dell'imprenditore, come figura fisica, e dell'impresa al centro dell'attenzione per il ruolo imprescindibile che possono svolgere". Negli ultimi anni - ha aggiunto "è prevalso un approccio denigratorio" nei confronti delle imprese. "Senza imprese solide in modo muoversi e operare agevolmente - ha sottolineato - non esistono spazi per creare benessere" nel paese. (ANSA).