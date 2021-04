Spread Btp-Bund: chiude in rialzo a 101,6 punti

MILANO, 07 APR - Chiusura in rialzo a 101,6 punti per il differenziale tra Btp e Bund, rispetto ai 100,7 punti della chiusura del giorno precedente. Nella giornata ha toccato un minimo di 99,7 punti, a circa un'ora dall'apertura e un massimo di 102,05 punti poco prima della chiusura. Il rendimento del decennale italiano risulta allo 0,69%, in linea con la chiusura di martedì. Durante la seduta intanto ha toccato un minimo dello 0,66% circa un'ora dopo l'apertura e un massimo dello 0,70% poco prima della chiusura. (ANSA).