G20: Visco, ci saranno insolvenze e Npl ma c'è fiducia

ROMA, 07 APR - Quando le misure di sostegno all'economia, a livello globale, saranno gradualmente rimosse "ci sarà sicuramente un aumento delle insolvenze, non c'è dubbio" e la cosa migliore che possono fare le autorità è "cercare di essere efficaci nell'aiutare le imprese sane a superare questa transizione". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nella conferenza stampa al termine del G20 dei ministri delle finanze e governatori. "Stiamo monitorando - ha spiegato Visco - si andrà verso un approccio più selettivo e alla fine ci sarà un aumento dei crediti deteriorati e delle insolvenze, ma siamo entrati in questa crisi in migliori condizioni, a livello globale, europeo e italiano, rispetto alla passata crisi finanziaria: siamo fiduciosi che supereremo questo periodo molto meglio di quanto avvenuto in passato". (ANSA).