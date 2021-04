Fmi: tasse su ricchi e redditi alti per aiutare la ripresa

NEW YORK, 07 APR - I governi dovrebbero considerare tasse più alte sui ricchi per pagare i conti del Covid. Lo afferma il Fmi, secondo il quale i paesi dovrebbero considerare "un contributo temporaneo alla ripresa dal Covid" da far pagare ai redditi più alti. Questo aiuterebbe a ridurre le disuguaglianze e "aumenterebbe la probabilità di una mobilità intergenerazionale" considerato che i giovani sono quelli che stanno pagando il prezzo più alto del Covid. (ANSA).