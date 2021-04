Pmi composito Eurozona sale a marzo a 53,2, oltre le stime

ROMA, 07 APR - L'indice Pmi composito dell'Eurozona è salito a marzo oltre le attese a 53,2 punti, dai 48,8 di febbraio. Gli analisti avevano previsto che si fermasse a 52,5 (come la stima flash). Lo riporta l'agenzia Bloomberg, che evidenzia come si tratti della lettura più alta dal luglio 2020. In crescita anche l'indice Pmi servizi, salito a 49,6 punti dai 45,7 di febbraio, oltre le stime degli analisti (48,8) e ai livelli più alti da agosto 2020. In Germania l'indice Pmi composito è salito a marzo a 57,3 (56,8 la lettura preliminare), dai 51,1 di febbraio, segnando il livello più alto dal febbraio 2018. In crescita anche l'indice Pmi servizi, salito a 51,5, da 50,8 della stima flash e 45,7 punti di febbraio. In Francia l'indice Pmi composito aumenta a 50 (49,5 la stima flash) dai 47 punti di febbraio. Il Pmi servizi sale a 48,2 da 45,6 di febbraio (la stima flash era di 47,8). (ANSA).