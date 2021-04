Borsa: Milano lima guadagni (+0,3%) con Wall Street stabile

MILANO, 06 APR - Piazza Affari riduce i guadagni ma resta positiva (+0,3%) insieme alle Borse europee (Londra +1,5%, Francoforte +0,9%, Parigi +0,5%) dopo il lungo ponte pasquale mentre Wall Street oscilla sul record storico toccato alla vigilia anche sulla scia dei dati macro Usa di venerdì, in particolare quelli sulla ripresa dell'occupazione. Contribuiscono a sostenere i mercati, dove l'Eurostoxx 600 è tornato sui livelli precedenti i crolli visti a inizio febbraio 2020 in Cina per il covid, anche le stime diffuse in giornata del Fmi sul Pil mondiale, previsto quest'anno in crecita del 6%. A Milano, che come gli altri listini europei da tempo ha riguadagnato i valori pre-covid, se si guarda a quelli precedenti il tonfo segnato dalle borse occidentali il 24 febbraio dell'anno scorso, le vendite continuano a colpire Terna (-3,3%), Recordati (-1,7%), Snam (-1,5%) e Atlantia (-1%). Vengono invece premiate, nella rotazione dei portafogli, Cnh (+2,5%), Inwit (+2,2%), Leonardo (+2,1%) e Diasorin (+1,6%) quest'ultima grazie all'intesa con l'americana Lumos Diagnostics. Fuori dal paniere principale poco mossa Mps (+0,8%) dalla bocciatura in assemblea dell'azione di responsabilità contro gli ex vertici. (ANSA).