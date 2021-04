Borsa: Europa prosegue in rialzo dopo Wall Street

MILANO, 06 APR - Le Borse europee proseguono in rialzo dopo l'avvio in terreno negativo di Wall Street. Sui listini del Vecchio continente torna il buon umore con gli investitori che guardano alla campagna di vaccinazione e al piano di rilancio dell'economia statunitense. Marciano stabilmente in positivo Londra (+1,3%), Francoforte (+0,9%), Parigi e Madrid (+0,5%) e Milano (+0,4%). A Piazza Affari si mettono in mostra Inwit (+2,5%), Diasorin (+2%) e Cnh (+2,6%). In fondo al listino Terna (-3,2%), Atlantia (-1,9%), quest'ultima alle prese con le vicende di Aspi, Recordati (-1,5%) e Snam (-1,4%). In ordine sparso le banche con Unicredit e Bper (+0,6%), Banco Bpm (+0,2%), Mediobanca e Intesa (-0,2%). In calo anche Tim (-0,7%) e Eni (-0,6%). (ANSA).