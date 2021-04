Borsa: Milano positiva (+0,65%) con Cnh e Leonardo, giù Terna

MILANO, 06 APR - Piazza Affari si conferma in rialzo al passaggio di metà seduta (Ftse Mib +0,65%), con lo spread tra Btp e Bund tedeschi cin rialzo a 98,2 punti ed il rendimento in crescita di 4,2 punti allo 0,67%, più di tutti gli altri Paesi europei dove il rendimento sale tra 1,8 e 3,3 punti. In luce Cnh (+2,57%) in attesa di sviluppi della trattativa su Iveco con la cinese Faw. Segue Leonardo (+2,39%) dopo il miglioramento della raccomandazione a 'sovrastimare' da parte degli analisti di Morgan Stanley, che hanno alzato il prezzo obiettivo del 18% a 8,3 euro. Si sgonfia Autogrill (+0,62%), salita anche del 3% in mattinata, mentre si confermano le vendite su Atlantia (-2,17%), in attesa della valutazione del Cda sull'ultima offerta di Cdp per Aspi, presentata lo scorso 1 aprile. Acquisti sui bancari Mps (+1,77%), e Unicredit (+1,18%), più caute Bper (+0,8%), e Banco Bpm (+0,6%), con Intesa (+0,1%) poco sopra la parità e Creval (-0,65%) sotto, con l'acuirsi delle polemiche tra i soci sull'Opa di Credit Agricole. Giù Eni (-0,66%) nonostante il greggio in rialzo (Wti +1,76% a 59,67 dollari al barile), mentre continua a cedere Terna (-2,87%). Acquisti su Enel (+2,34%), spinta da un report di Goldman Sachs sulle opportunità delle utility nelle rinnovabili. Bene Diasorin (+1,97%), che ha annunciato un test antiCovid a domicilio in collaborazione con l'americana Lumos Diagnostics. Seguono Pirelli (+1,68%), Stellantis (+1,6%) ed Exor (+1,7%) a monte della catena di controllo, segue Buzzi (+1,53%). (ANSA).