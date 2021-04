Unioncamere: servono oltre 740.000 dipendenti PA in 5 anni

ROMA, 02 APR - Nei prossimi cinque anni, "la macchina della pubblica amministrazione avrà bisogno di oltre 740 mila nuovi occupati, più di 690 mila dei quali per il naturale turnover dei dipendenti", secondo le Previsioni dei fabbisogni occupazionali del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con ANPAL. Nel settore privato, invece, la richiesta sarebbe compresa tra 1,7 e 2,1 milioni di dipendenti e 1-1,1 milioni di lavoratori autonomi. Circa il 70% delle opportunità lavorative che si verranno a creare sarà legata alla sostituzione di personale oggi occupato. L'aumento dello stock di occupati rispetto alla fine del 2020 sarà compreso tra 190 mila e 260 mila unità in media annua nel 2021-2025, a seconda dello scenario di espansione economica che si considera. L'Italia potrebbe ritornare ai livelli occupazionali pre-Covid, del 2019, nel 2023 secondo lo scenario meno favorevole, che incorpora l'ipotesi di recrudescenza della pandemia, oppure nel 2022 secondo lo scenario più favorevole. (ANSA).