Borsa: mercati Europa e Usa chiusi per Pasqua fino a martedì

MILANO, 02 APR - Mercati chiusi da oggi fino a lunedì 5 aprile per il ponte delle festività di Pasqua. A parte alcune piazze finanziarie in Asia e Pacifico come Tokyo, Shanghai e Seul, tutti i listini ripartiranno martedì 6 aprile, compresi gli scambi sulle obbligazioni, i titoli di stato, le valute e le materie prime. Fa eccezione la borsa di Mosca (+0,77% a 3.554 punti), che segue il calendario della Chiesa Ortodossa, che festeggia la Pasqua il prossimo 2 maggio. (ANSA).