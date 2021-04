Borsa: Asia a ranghi ridotti, chiuse Europa e Usa, Tokyo +1,58%

MILANO, 02 APR - Borse a ranghi ridotti in Asia e Pacifico nell'ultima seduta prima del ponte di Pasqua. Tokyo ha guadagnato l'1,58%, Shanghai lo 0,36% e Seul lo 0,85%. Chiuse Hong Kong, Taiwan, Sidney, Mumbai e Singapore. Saranno chiuse in giornata le borse europee e americane, compresi i mercati obbligazionari, valutari e delle materie prime. Sulla piazza di Tokyo hanno brillato alcuni grandi esportatori come Suzuki (+3,1%), Mazda (+3,19%) e Mitsubishi (+1,64%). In controtendenza Nissan (-1,88%), cauta Toyota (+0,46%) dopo i dati sulle vendite di auto in diversi mercati mondiali. Ancora difficoltà per Nomura (-1,8%) e Mizhuo (-0,82%) sull'onda lunga della vicenda legata al fallimento del fondo speculativo Archegos. (ANSA).