Borsa: Europa in cauto rialzo, Milano +0,25%

MILANO, 01 APR - Le Borse europee a metà seduta si mostrano in cauto rialzo in scia al piano di stimolo americano che offre nuovo slancio alle prospettive di ripresa. I future su Wall Street si muovono incerti. L'indice d'area , lo stoxx 600, sale di oltre un quarto di punto con le evidenze di immobiliare, informatica e industriali. Tra le singole Piazze, Londra è la migliore (+0,5%) mentre Deliveroo cede il 2% dopo il crollo dell'esordio. Poco mosse Parigi (+0,19%), Francoforte (+0,28%) e Milano (+0,25%). Tra i big bene Leonardo e Cnh (entrambi +1,48%), su quest'ultima è tornata alla ribalta l'ipotesi di una vendita di Iveco alla cinese Faw. Fuori dal paniere principale in evidenza Mps (+4,7%) ma con volumi sottili e Cattolica (+1,9%) che diventa Spa. Autogrill cede l'1,45%. Panariagroup è vicina agli 1,85 euro dell'opa del socio di maggioranza. Lo spread tra btp e bund è stabile a 95 punti con il rendimento del decennale italiano allo 0,64%. Tiene il petrolio, con il wti a ridosso dei 60 dollari al barile. (ANSA).