Generali: Alleanza entra nel segmento Casa

MILANO, 01 APR - Alleanza Assicurazioni spinge l'acceleratore nella protection ed entra nel segmento casa, forte dei risultati record raggiunti negli ultimi anni e confermati nel 2020. Dal 2015 al 2020 la compagnia del gruppo Generali Italia ha segnato una crescita sia nella Nuova produzione, con un totale di 2,7 miliardi di euro (+35%), sia nella raccolta premi con una quota di 5,6 miliardi di euro (+25%). Nel segmento protection Alleanza è passata da una raccolta totale di 82 milioni nel 2015 a 209 milioni raccolti nel 2020 (+154%). Oggi il 73% delle famiglie italiane è proprietario della casa in cui vive, ma solo il 22% ha almeno una polizza abitazione (multirischio, incendio e le cosiddette 'globali fabbricati') e più del 60% delle famiglie decide di assicurarsi solo dopo avere subito un danno in casa. In questo scenario, attuando la Strategia Partner di Vita di Generali Country Italia, con spinta su innovazione e tecnologia e focus sul segmento protection, "allarghiamo la nostra azione anche al segmento della casa, da sempre bene di primaria importanza per gli italiani - afferma l'a.d. di Alleanza, Davide Passero -, attraverso la nuova soluzione 'Casa Semplice' dedicata alla protezione non solo dell'abitazione, ma dell'intera famiglia". Attraverso la partnership con Croce Rossa Italiana, "Casa Semplice" supporta le famiglie colpite dalle conseguenze economiche del Covid-19 (ANSA).