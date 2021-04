Borsa: Europa positiva con piano Usa, Milano +0,36%

MILANO, 01 APR - Borse europee tutte in rialzo con le prospettive di ripresa dell'economia Usa dopo l'annuncio del presidente Joe Biden del piano di stimolo da 2.000 miliardi di dollari. L'indice d'area, lo stoxx 600, sale di mezzo punto con l'evidenza di investimenti immobiliari e dei titoli legati all'informatica. Tra le singole Piazze Londra guadagna lo 0,65%, Parigi lo 0,41%, Francoforte lo 0,59% e Milano lo 0,36% con il Ftse Mib 24.727 punti. In luce Prysmian (+1,8%), Recordati (+1,77%), Leonardo (+1,42%. Vendite su Autogrill (-1,84%) e Pirelli (1,62%). Lo spread tra btp e bund e poco sotto i 96 punti base con il rendimento del decennale italiano stabile allo 0,65%. Il petrolio si conferma in rialzo con il wti a 60,2 dollari al barile e l'ice greggio a 63,7 dollari al barile. Sul fronte dei cambi l'euro viaggia a 1,1743 sul biglietto verde. (ANSA).