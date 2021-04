Borsa: Milano conferma rialzo (+0,23%) con Leonardo,Tenaris

MILANO, 01 APR - La Borsa di Milano si conferma positiva con il Ftse Mib che segna un +0,23% a 24.677 punti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 95 punti base con il rendimento del decennale italiano allo 0,65%. Tra i titoli a maggiore capitalizzazione, gli acquisti valorizzano Leonardo (+1,8%), Tenaris (+1,66%) , Cnh (+1,59%) mentre è tornata alla ribalta l'ipotesi di una vendita di Iveco alla cinese Faw. Poco mossa Atlantia (-0,09%) dopo la presentazione dell'offerta finale per Aspi da parte della cordata Cdp Equity, Blackstone e Macquarie. Vendite su Tim (-1,26%), così come su Autogrill (-2,9%) che ha comunicato la cessione delle attività autostradali negli Usa. Sempre fuori dal paniere principale rialzo per Cattolica (+2,9%). Tra i titoli sotto la lente il Creval debole (-0,75%) ma a 12,1 euro e quindi ancora sopra i livelli dell'opa (10,5 euro) di Credit Agricole. (ANSA).