Autogrill cede attività autostradali Usa per 375 mln dollari

MILANO, 31 MAR - Autogrill ha reso noto che la propria controllata HmsHost ha firmato un accordo per la cessione delle attività autostradali statunitensi per un prezzo di 375 milioni di dollari a un consorzio controllato e guidato da Blackstone Infrastructure Partners, che include Applegreen Limited e B&J Holdings. L'accordo è soggetto a tutti gli aggiustamenti post-closing e contempla un possibile aumento sulla base di un meccanismo di earn-out connesso ai ricavi del 2022 e del 2023. Le parti prevedono di chiudere l'operazione nell'estate del 2021. A seguito della cessione, Autogrill ha rivisto la guidance 2021 e gli obiettivi 2024. Il gruppo prevede per il 2021 ricavi compresi tra i 2,3 e i 2,7 miliardi di euro (2,4-2,8 miliardi nella guidance precedente). Gli obiettivi per il 2024 prevedono ricavi a 4,5 miliardi di euro (4,7 miliardi obiettivi precedenti), Un Free Cash Flow compreso tra i 130 e i 160 milioni (120-150 milioni precedenti). Autogrill conferma la propria intenzione di portare a termine l'aumento di capitale in opzione annunciato per un importo massimo di 600 milioni di euro. (ANSA).