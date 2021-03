Borsa: Milano poco mossa (+0,05%), male banche, giù Pirelli

MILANO, 31 MAR - Seduta poco mossa per Piazza Affari (+0,05%), meno peggio comunque delle altre principali Borse europee, con l'inflazione a marzo in Italia che sale, ma meno rispetto alla media della zona euro, mentre è in stallo il cosiddetto carrello della spesa. In primo piano resta comunque la corsa ai vaccini contro il covid 19, accanto alle misure restrittive per contrastarlo. A Piazza Affari, con lo spread stabile che ha chiuso a 95,9 punti, sono andate male le banche, a partire da Banco Bpm (-2,4%), Unicredit (-1,4%), Bper (-1,2%) e Intesa (-0,5%). Piatta Creval (-0,07%) con Credit Agricole che chiede il rinvio della nomina del Cda a dopo l'opa. Forte perdita per Pirelli (-3,5%), in linea con la componentistica auto in Europa e col rialzo del greggio a sfavore (wti +0,5% a 60,8 dollari al barile) nel giorno dei conti 2020 e del nuovo piano, mentre il principale azionista, ChemChina, ha avuto dal Consiglio di Stato in Cina il via libera al riassetto annunciato oltre un anno fa. Tra i petroliferi, alla vigilia dell'Opec plus, bene Eni (+0,7%), piatta Saipem (-0,04%), in ribasso Tenaris (-0,4%). Tra i titoli in negativo Cnh (-2%) e fuori dal listino principale Saras (-7,2%) il giorno dopo i conti, mentre ha volato il produttore di scaffalature Rosss (+27,35%). In positivo ha spiccato l'industria con Prysmian (+1,9%) e Buzzi (+1,8%), mentre non è andata bene per Leonardo (-1,6%). Decisi guadagni per Stm (+1,8%), in linea con l'andamento europeo del comparto. Tra le auto decisamente bene Ferrari (+1,8%) qualche perdita per Stellantis (-0,1%). In forma la paytech Nexi (+1,6%) e Inwit (+1,2%). Annunciati 400 esuberi, ha guadagnato Elica (+0,6%). (ANSA).