Borsa: Europa chiude in negativo, invariata Francoforte

MILANO, 31 MAR - Chiusura negativa per le principali Borse europee, tranne Francoforte, rimasta invariata, in una giornata in cui i dati sull'inflazione di marzo hanno fatto registrare un aumento ed è arrivata la sollecitazione della presidente della Bce, Christine Lagarde, a fare presto col Recovery, oltre ad avere parlato di tempi lunghi prima di ridurre gli stimoli economici, mentre negli Usa, è in campo il piano del presidente, Joe Biden, per le infrastrutture, insieme all'aumento delle tasse per le imprese. In Europa la peggiore è stata Londra (-0,86%) a 6.713 punti, seguita da Parigi (-0,34%) a 6.067 punti e Madrid (-0,18%) a 8.580 punti. (ANSA).