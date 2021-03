Fmi, outlook Italia dipende da virus, +4,25% pil 2021

NEW YORK, 30 MAR - "L'outlook per l'economia dell'Italia è contingente alla strada della pandemia e alle politiche di sostegno". Lo afferma il Fmi nello statement all'Article Iv dell'Italia, stimando che la crescita del Belpaese potrebbe aggirarsi il 4,25%. La spesa per affrontare lo shock della pandemia e assicurare la ripresa dovrebbe essere "accompagnata da un piano credibile per ancorare una significativa - anche se graduale - riduzione del debito una volta che la ripresa si è consolidata" ha aggiunto il Fondo. (ANSA).