Borsa: Europa resiste, futures contrastati, Milano +0,45%

MILANO, 30 MAR - Resistono in territorio positivo le principali Borse europee a metà seduta. Madrid (+0,83%) è la migliore seguita da Francoforte (+0,71%), Parigi (+0,61%), Milano (+0,45%) e Londra (+0,36%), con i futures Usa contrastati (Dow Jones +0,26% e Nasdaq -0,52%). In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 98 punti, con il rendimento decennale in crescita di 8 punti allo 0,717% nel giorno dell'asta del Tesoro per 8,5 miliardi di euro. In calo il greggio (Wti -1,32% a 60,76 dollari al barile), sceso sotto la soglia dei 61 dollari al barile. Deboli tutti i metalli, dall'oro (-1,84% a 1.695 dollari l'oncia) all'acciaio (-0,08% a 4.697 dollari la tonnellata). Meglio delle stime l'inflazione in Germania, così come la fiducia dei consumatori in Francia, mentre in Europa è scesa come previsto di 10,8 punti. In arrivo nel pomeriggio il dato Usa, insieme agli interventi di Elizabeth McCaul, membro del consiglio di vigilanza della Bce e di John Williams della Fed di New York. Inverte la rotta il comparto telefonico da Deutsche Telekom (-0,26%) a Iliad (-0,86%), mentre tengono Telefonica (+0,21%) e Tim (+0,22%) e prosegue in rialzo Vodafone (+0,88%). In luce Cnh (+2,7%), in attesa dell'imminente offerta dei cinesi di Faw per Iveco, con cui sono in corso negoziati dallo scorso 6 gennaio. In evidenza Unicredit (+1,44%) dopo l'incremento della quota di Allianz (+1,56%). Bene anche Hsbc (+2,33%), Bnp (+2,25%), Santander (+1,9%), Bbva (+2,7%) e SocGen (+2,56%). Torna a c edere Credit Suisse (-1,52%), dopo il crollo della vigilia a seguito delle difficoltà del fondo speculativo Archegos. In luce gli automobilistici Volkswagen (+2,87%), Renault (+1,65%) e Stellantis (+1,64%). Contrastati i produttori di semiconduttori Infineon ed Stm (-0,38%). (ANSA).