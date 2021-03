Cingolani, idrogeno prospettiva futuro, serve ridurre prezzo

MILANO, 30 MAR - "L'idrogeno è in prospettiva una delle grandi prospettive del futuro. Bisogna creare le condizioni per farlo diventare il vettore principale e questo lo stanno facendo tutti. Bisogna creare una domanda intelligente". Lo ha detto il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, nel corso di un evento del Sole 24 Ore sul tema dell'idrogeno. "L'idrogeno - ha aggiunto - è certamente un tema degno di grandissima attenzione. C'è un trend internazionale dal quale non ci possiamo tirare fuori. Il mercato dell'idrogeno crescerà. La transizione ci deve portare ad usarlo a un prezzo congruo. Sul fronte dell'idrogeno si parla di svariati miliardi di investimento sul quinquennio. Siamo in quella fase in cui l'idrogeno sta decollando, tutti ci credono e si stanno comparando metodologie diverse". In questo momento "questo tipo di tecnologia deve essere consolidata e deve calare di prezzo. Penso che nel momento in cui i risultati saranno buoni a quel punto si tratterà di fare le infrastrutture e ci vorranno investimenti importanti. Ma il mercato ormai sarà partito", ha concluso Cingolani. (ANSA).