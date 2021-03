Petrolio: Wti in calo a 61,27 dollari (-0,47%)

ROMA, 30 MAR - Il Wti è in calo questa mattina sui mercati asiatici dopo aver chiuso ieri sera in rialzo a New York. Il petrolio americano con consegna a maggio viene scambiato a 61,27 dollari, pari a -0,47%. Giù anche il Brent, sceso a 64,64 dollari al barile (-0,52%). Ieri è stata disincagliata la portacontainer Evergreen, permettendo la ripresa del traffico nel canale di Suez. (ANSA).