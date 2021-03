Borsa: Europa migliora dopo riapertura Suez, banche in rosso

MILANO, 29 MAR - Migliorano le principali Borse europee, dopo la notizia della riapertura del canale di Suez, mentre restano sullo sfondo i problemi sanitari e economici legati alla pandemia da covid 19. La maglia rosa va a Parigi (+0,6%), seguita da Francoforte (+0,5%), Madrid (+0,4%) e Londra (-0,1%). Si solleva anche Milano (+0,3%), con lo spread a 96,3 punti, stabile, e il rendimento del decennale italiano in lieve salita allo 0,63%. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, guadagna lo 0,2%, spinto da beni di prima necessità e utility, mentre pesano in negativo gli investimenti immobiliari. Bene i farmaceutici, in particolare Novo Nordisk (+1,8%), Vifor (+1,5%) e AstraZeneca (+1,3%)- Bene la maggioranza dei petroliferi, a iniziare da Aker (+1,6%) e Polski Koncern (+1,4%), nonostante il greggio in calo (-0,5%) a 60,6 dollari al barile, dopo la riapertura del canale di Suez. Positive le auto, soprattutto Bmw (+1,9%) e Volkswagen (+1,4%). In rosso quasi tutte le banche, in particolare Bnp Paribas (-1,5%), SocGen (-1,7%) e Virgin Money (-1,9%), con eccezioni come CaixaBank (+1%) e Banco de Sabadell (+1,5%). (ANSA).