Ubi acquisisce restante 35% di Pramerica sgr da Prudential

MILANO, 29 MAR - Ubi Banca ha concluso l'acquisto del 35% di Pramerica Sgr da Prudential Financial, Inc. L'accordo porta al 100% la partecipazione di Ubi nella società di gestione del risparmio. Prudential aveva acquisito la quota di minoranza in Pramerica sgr nel 2002. Intesa Sanpaolo, invece, l'anno scorso ha portato a termine l'Offerta pubblica di acquisto e scambio acquisendo Ubi Banca, azionista di maggioranza di Pramerica. L'operazione con la quale Ubi ha acquisito la quota di minoranza di Pramerica sostiene l'obiettivo del Gruppo Intesa Sanpaolo di divenire una Wealth Management and Protection company a livello europeo e conferma il modello di business basato sul possesso di proprie fabbriche prodotto. Attraverso la sua controllata Eurizon, Intesa Sanpaolo è già leader nel settore del risparmio gestito in Italia ed opera già in numerosi mercati internazionali (Lussemburgo, Regno Unito, Spagna, Francia, Germania, Svizzera, Europa dell'Est, Hong Kong e Cina continentale), con un'ampia gamma di prodotti e servizi di asset management per clienti retail, privati e istituzionali. Con questa acquisizione si consegue un ulteriore passo nell'integrazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo. (ANSA).