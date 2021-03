Start Up: Si apre terza edizione Miss in Action

MILANO, 29 MAR - Si apre la terza edizione della Call for Innovation di Miss In Action, il programma di accelerazione dedicato alle innovatrici, promosso da Digital Magics e dal Gruppo BNP Paribas in Italia con l'obiettivo di supportare, anno dopo anno, l'incremento e lo sviluppo dell'impresa al femminile, particolarmente colpite dalla crisi del Covid-19. Tra le start up in Italia al 30 dicembre 2020 risultavano iscritte alla sezione Speciale del Registro Imprese 11.899 startup innovative di cui 1.556 femminili, pari al 13,1% del totale, "i peggiori dati degli ultimi sei anni per l'imprenditoria femminile, finora cresciuta costantemente più di quella maschile" sottolinea una nota. La battuta d'arresto, nel 2020, ha colpito soprattutto le imprenditrici giovani, sotto i 35 anni, le cui attività rappresentano l'11,52% del totale rispetto al 12,02% del 2019. L'effetto della crisi si è riversato in generale su tutte le donne lavoratrici, infatti facendo riferimento ai dati Istat che registrano per il 2020 una diminuzione degli occupati pari a meno 444.000 unità (-1,9%), 312.000 di questi appartengono al genere femminile e 132.000 al genere maschile. Miss In Action 2021 si rivolge per la prima volta anche a team di studentesse, laureate e non, team universitari a prevalenza femminile e neo imprenditrici in un momento di svolta della loro vita professionale che hanno tempo fino al 27 aprile 2021 per inviare le loro candidature al sito missinaction.it. Verranno selezionate le più promettenti, fino a un massimo di 12 team/startup che avranno la possibilità di presentare le loro idee, prodotti e progetti durante la giornata dell'Innovation Day che si terrà nel mese di maggio. Una commissione composta da esperti di Digital Magics, del Gruppo BNP Paribas in Italia, di CRIF, unitamente a una Giuria di Eccellenza, selezionerà i quattro migliori team che intraprenderanno il percorso di coaching e mentorship di tre mesi organizzato da Digital Magics, accompagnandoli nella loro crescita e aiutandoli a perfezionare il loro business model. (ANSA).