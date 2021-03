Borsa: Asia resiste a Nomura e crisi hedge fund Archegos

MILANO, 29 MAR - Borse asiatiche poco mosse e in ordine sparso mentre sui mercati ha preso la scena la crisi dell'hedge fund Archegos Capital Management, costretto dalle sue banche creditrici a liquidare venerdì scorso circa 20 miliardi di dollari di azioni, con effetti pesanti per i conti di Nomura, del Credit Suisse e di altre istituto di credito. Nonostante il tonfo della banca nipponica, che ha perso il 16,3%, Tokyo ha terminato le contrattazioni in progresso dello 0,7%. Positive anche Shanghai (+0,5%) e Shenzhen (+0,2%) mentre Hong Kong cede lo 0,2%, allineata alla chiusura di Seul (-0,2%) e Sydney (-0,4%). Lievemente positivi i future sull'Europa mentre quelli su Wall Street sono negativi, risentendo delle rivelazioni che la crisi dell'hedge fund di Bill Hwang è dietro il selloff di titoli media e giganti hi-tech che venerdì ha colpito la borsa americana. In calo il petrolio (wti -2,1% e brent -1,6%) mentre non è ancora chiaro quando il canale di Suez potrà essere sbloccato. (ANSA).